Otros Ciencia Los arqueólogos quedan sorprendidos: descubren 260 tumbas de una civilización de hace 6.000 años en el desierto del Sáhara Por Irene Juste , Editora Sénior.

Imagen: Piotr Osypiński Un sorprendente descubrimiento arqueológico ha sacado a la luz una parte desconocida de la historia del noreste de África. Gracias al análisis de imágenes por satélite, un equipo internacional de investigadores ha identificado 260 monumentos funerarios repartidos por una vasta región del desierto situada entre Sudán y el Sáhara oriental. Las estructuras, que tienen una antigüedad aproximada de 6.000 años, pertenecieron a comunidades pastoriles que habitaron la zona mucho antes de que el paisaje se transformara en el árido desierto que conocemos hoy. El hallazgo está despertando un enorme interés entre los expertos porque podría ayudar a comprender mejor el origen de algunas de las primeras sociedades complejas de la región. Además, demuestra que todavía existen grandes secretos arqueológicos ocultos bajo las arenas del Sáhara.

Una red de 260 tumbas repartidas por casi 1.000 kilómetros de desierto

Durante la investigación localizaron un total de 260 monumentos funerarios en la región de Atbai, una extensa área situada en el actual Sudán. Lo más llamativo es que estas estructuras encontradas en el desierto del Sáhara es que aparecen distribuidas a lo largo de casi 1.000 kilómetros, lo que sugiere que no se trataba de asentamientos aislados, sino de una tradición cultural ampliamente extendida. Las tumbas presentan diferentes tamaños y formas, aunque muchas de ellas destacan por sus grandes montículos de piedra y por la complejidad de su construcción. Para los arqueólogos, esta distribución revela la existencia de grupos humanos organizados que compartían creencias, rituales y formas de vida comunes en una época muy anterior al surgimiento de las grandes civilizaciones del valle del río Nilo. Imagen: Museo Castiglioni

Los satélites han sido clave para descubrir esta antigua civilización

Una de las particularidades del hallazgo es que gran parte de las estructuras fueron detectadas gracias a imágenes obtenidas desde el espacio. El uso de tecnología satelital permitió identificar patrones invisibles a simple vista y localizar monumentos dispersos en una de las regiones más remotas y difíciles de explorar del continente africano. Esta metodología ha resultado especialmente útil debido a las dificultades para realizar campañas arqueológicas extensas sobre el terreno. Al combinar fotografías aéreas, análisis digitales y estudios previos, los investigadores pudieron reconstruir el mapa de una cultura que permaneció prácticamente desconocida durante milenios. El descubrimiento demuestra cómo las nuevas tecnologías están revolucionando la arqueología y permitiendo encontrar vestigios históricos en lugares donde hasta hace pocos años parecía imposible investigar.

La civilización que vivió en el Sáhara antes de que se convirtiera en un desierto

Hace unos 6.000 años, el paisaje de esta región era muy diferente al actual. El Sáhara atravesaba una etapa mucho más húmeda, con praderas, lagos estacionales y recursos suficientes para mantener importantes comunidades humanas y grandes rebaños de animales. Los expertos creen que las tumbas pertenecieron a grupos de pastores que recorrían amplios territorios siguiendo las rutas del agua y del ganado. Aunque no dejaron ciudades monumentales ni escritura, sí construyeron complejos espacios funerarios que reflejan la importancia de sus tradiciones y de sus estructuras sociales. Precisamente por ello, muchos arqueólogos consideran que estas poblaciones desempeñaron un papel mucho más relevante en la historia de África de lo que se pensaba hasta ahora.

El detalle de las tumbas que más ha llamado la atención de los investigadores

Más allá de la cantidad de monumentos descubiertos, los especialistas destacan la organización interna de muchos de estos complejos funerarios. Algunos presentan enterramientos centrales rodeados por otras estructuras secundarias, una disposición que podría indicar diferencias de estatus dentro de las comunidades. Este patrón sugiere la existencia de líderes o figuras destacadas cuya importancia continuaba siendo reconocida incluso después de la muerte. Para los investigadores, estas evidencias muestran un grado de organización social mucho más avanzado de lo que tradicionalmente se asociaba a los grupos pastoriles de aquella época. Cada nueva tumba estudiada aporta pistas sobre cómo vivían, se desplazaban y se relacionaban las personas que habitaron esta parte del continente hace seis milenios.

Un hallazgo que puede cambiar lo que sabemos sobre los orígenes de las sociedades africanas

Los expertos consideran que este descubrimiento podría tener importantes implicaciones para comprender la evolución de las primeras culturas del noreste de África. La extensión geográfica de las tumbas y la uniformidad de algunos de sus rasgos indican que existieron conexiones culturales a gran escala mucho antes de la aparición de los grandes reinos históricos de la región. Además, el hallazgo pone de manifiesto que amplias zonas del actual desierto del Sáhara fueron en el pasado territorios dinámicos y habitados, capaces de albergar comunidades complejas que dejaron una huella duradera en el paisaje. Mientras continúan las investigaciones, las 260 tumbas descubiertas en Sudán ya se han convertido en una de las revelaciones arqueológicas más sorprendentes de los últimos años y en una nueva prueba de que el desierto todavía guarda secretos capaces de reescribir la historia.