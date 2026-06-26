Los Desastres Naturales Stavros Meletlidis, vulcanólogo, sobre la actividad sísmica en Tenerife tras el doble terremoto en Venezuela: “Las mediciones no están dando cifras que eleven el nivel de preocupación” Por Irene Juste , Editora Sénior.

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google El doble terremoto registrado en Venezuela ha coincidido con un aumento de la actividad sísmica detectada en Tenerife, una circunstancia que ha despertado el interés y la preocupación de muchos ciudadanos. Solo en las últimas 24 horas se han contabilizado más de un centenar de eventos sísmicos en la isla, aunque los especialistas insisten en que los datos disponibles no apuntan a una situación de riesgo. Ante las dudas generadas, el vulcanólogo del Instituto Geográfico Nacional (IGN) Stavros Meletlidis ha explicado cuál es el escenario actual y por qué estos movimientos entran dentro del comportamiento habitual de una zona con actividad sismo-volcánica como Canarias. La coincidencia entre ambos fenómenos ha provocado numerosas preguntas sobre si existe alguna relación entre ellos y sobre la posibilidad de que la situación pueda agravarse en los próximos días. Sin embargo, el experto insiste en que, con los datos disponibles hasta el momento, no hay motivos para pensar que el aumento de la sismicidad implique un riesgo mayor para la población.

¿Qué está ocurriendo con la actividad sísmica en Tenerife?

La actividad sísmica registrada en Tenerife ha aumentado en los últimos meses, especialmente en la zona de Las Cañadas, donde los especialistas mantienen un seguimiento constante de la evolución del subsuelo. Aunque la coincidencia temporal con el doble terremoto ocurrido en Venezuela ha llamado la atención, los expertos recuerdan que ambos fenómenos no implican necesariamente una relación directa. En las últimas 24 horas se han detectado más de un centenar de pequeños eventos sísmicos, algunos de los cuales han llegado a percibirse en superficie durante las dos últimas noches. Este incremento forma parte de la actividad que los científicos vigilan desde hace meses y que está siendo analizada de forma continua por el Instituto Geográfico Nacional. Los especialistas recuerdan que Tenerife es una isla con actividad sismo-volcánica y que la presencia de pequeños terremotos forma parte de su dinámica natural. De hecho, este tipo de movimientos son relativamente frecuentes y, por sí solos, no significan que vaya a producirse una erupción volcánica ni que exista un riesgo inminente para la población. Precisamente por ello, los expertos insisten en la importancia de interpretar estos datos dentro de un contexto científico y evitar conclusiones precipitadas basadas únicamente en el aumento del número de terremotos registrados.

Stavros Meletlidis aclara que no hay razones para elevar el nivel de preocupación en Tenerife

El vulcanólogo del Instituto Geográfico Nacional, Stavros Meletlidis, ha hablado en el programa La Ventana, de Cadena SER, para trasladar un mensaje de tranquilidad ante el incremento de la actividad sísmica detectada en Tenerife. Durante su intervención explicó que, con la información disponible hasta el momento, no existen indicadores que hagan pensar en un cambio significativo de la situación. “Las mediciones no están dando cifras que eleven el nivel de preocupación”, afirmó el experto, quien recordó además que este tipo de episodios son compatibles con el comportamiento habitual de una isla volcánica activa como Tenerife. Meletlidis también destacó que el conocimiento sobre la actividad sísmica en Canarias ha mejorado de forma notable en los últimos años. Tras la erupción del volcán de Cumbre Vieja, en La Palma, en 2021, se reforzó la red de vigilancia con nuevos equipos capaces de registrar movimientos de mucha menor magnitud que anteriormente podían pasar desapercibidos. Gracias a esa mejora tecnológica, los científicos cuentan hoy con una información mucho más precisa sobre lo que ocurre bajo la superficie. Esto permite detectar un mayor número de terremotos y analizar su evolución con mayor detalle, sin que ello implique necesariamente un aumento del riesgo volcánico.

¿Se puede predecir una erupción volcánica o un episodio sísmico importante?

Una de las preguntas que más se repite cada vez que aumenta la actividad sísmica es si los científicos pueden anticipar una posible erupción o un episodio de mayor intensidad. Sin embargo, el propio Stavros Meletlidis reconoce que esa capacidad sigue siendo muy limitada. Según explicó, los especialistas pueden realizar estimaciones a corto y medio plazo analizando parámetros como la profundidad de los terremotos o la evolución de determinados indicadores geofísicos. No obstante, se trata de fenómenos naturales extremadamente complejos, condicionados por numerosos factores que hacen imposible establecer una fecha exacta o asegurar cómo evolucionará la actividad. Por ese motivo, el trabajo de vigilancia se basa en el seguimiento permanente de múltiples variables. Cada nuevo dato se incorpora al análisis para comprobar si existe algún cambio que pueda modificar la evaluación del riesgo. En este momento, los registros disponibles no muestran señales que justifiquen elevar el nivel de preocupación. Los expertos continúan monitorizando la actividad sísmica de Tenerife de manera constante para detectar cualquier variación que pudiera requerir nuevas evaluaciones. Mientras tanto, el mensaje que trasladan desde el ámbito científico es claro: el incremento de la actividad sísmica está siendo observado de forma continua y, con los datos disponibles hasta ahora, no existen evidencias que indiquen un escenario preocupante para la población. La vigilancia permanece activa las 24 horas, precisamente para reaccionar con rapidez si la evolución de la actividad llegara a cambiar en el futuro.