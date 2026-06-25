Los Desastres Naturales Dos fuertes terremotos sacuden Venezuela en una sola noche: qué es un “doblete sísmico” según la ciencia Por Irene Juste , Editora Sénior.

Imagen: EFE/ Rayner Peña R ¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google Venezuela vivió una noche de fuerte actividad sísmica tras registrarse dos terremotos de gran intensidad en un intervalo de tiempo muy reducido. Los movimientos se sintieron con fuerza en distintas regiones del país, especialmente en el norte y en áreas urbanas densamente pobladas, lo que provocó evacuaciones espontáneas y escenas de alarma entre la población. El primer sismo ya generó daños materiales y cortes puntuales de servicios, pero la situación se intensificó cuando, apenas unos segundos después, se produjo un segundo terremoto de magnitud similar. Esta secuencia tan corta entre ambos eventos es lo que ha llamado la atención de la comunidad científica. Lejos de tratarse de un terremoto principal seguido de réplicas habituales, los expertos describen este patrón como un “doblete sísmico”, un fenómeno poco frecuente que plantea preguntas sobre cómo se libera la energía en las fallas tectónicas.

Qué es un “doblete sísmico” y por qué no es lo habitual

Un doblete sísmico ocurre cuando dos terremotos de magnitud similar se producen en un intervalo de tiempo muy corto y en una zona cercana. A diferencia de las réplicas, donde el segundo movimiento suele ser claramente menor, aquí ambos eventos pueden considerarse sismos principales. Para que se clasifique como doblete sísmico, los sismólogos suelen fijarse en tres factores: proximidad temporal, cercanía geográfica y magnitudes comparables. Esta combinación sugiere que la ruptura inicial de la falla puede haber alterado el equilibrio de tensiones en un segmento cercano, desencadenando un segundo terremoto casi inmediato. Aunque no es un fenómeno frecuente, tampoco es desconocido en regiones con alta actividad tectónica, donde la interacción entre placas puede generar patrones complejos de liberación de energía. Imagen: Europa Press

Qué ocurrió exactamente durante los terremotos en Venezuela

Los dos terremotos registrados en Venezuela se produjeron durante la misma noche y alcanzaron magnitudes de 7,2 y 7,5 en la escala de Richter (según datos preliminares). Ambos se sintieron con fuerza en amplias zonas del país, especialmente en el norte y en ciudades densamente pobladas, donde el impacto fue inmediato. El primer sismo provocó ya una sacudida intensa, pero apenas unos segundos después se produjo el segundo terremoto, lo que aumentó la confusión entre la población. En muchos casos, las personas interpretaron inicialmente el segundo movimiento como una réplica, aunque en realidad se trataba de un segundo evento principal de gran magnitud. En ciudades importantes y áreas metropolitanas, miles de personas salieron a la calle por temor a derrumbes o nuevos movimientos. La escasa separación temporal entre ambos terremotos amplificó el impacto psicológico y complicó la reacción inicial de la población y de los servicios de emergencia. Imagen: Europa Press/Contacto/Marcos Salgado

Reacción del gobierno y respuesta de emergencia

Tras los terremotos, las autoridades venezolanas activaron los protocolos de emergencia y comenzaron las labores de evaluación de daños en las zonas afectadas. El gobierno informó del despliegue de organismos de protección civil, cuerpos de seguridad, bomberos y equipos de rescate para atender posibles afectados y revisar la estabilidad de edificios dañados. Una de las principales recomendaciones fue evitar el regreso a estructuras afectadas hasta completar las inspecciones técnicas. En varias ciudades, la población pasó la noche en espacios abiertos como medida de precaución ante posibles nuevos movimientos sísmicos. También se pidió a los centros de salud reforzar la atención ante la posible llegada de heridos. A nivel internacional, distintos países ofrecieron ayuda y se coordinaron apoyos de emergencia. Equipos de rescate extranjeros comenzaron a movilizarse para colaborar en las tareas de asistencia y evaluación. Imagen: EFE/ Rayner Peña

Por qué la Tierra ha temblado dos veces en tan poco tiempo

La explicación científica del doblete sísmico está relacionada con la forma en que se libera la energía acumulada en las fallas tectónicas. Cuando ocurre un primer terremoto, este puede modificar las tensiones en la corteza terrestre cercana. Ese cambio puede hacer que un segmento adyacente de la falla, ya próximo a romperse, libere su energía casi inmediatamente después. Este proceso se conoce como transferencia de esfuerzos y ayuda a entender por qué dos terremotos de magnitud similar pueden producirse en un intervalo tan corto de tiempo. En regiones tectónicamente activas como la de Venezuela, este tipo de interacciones entre fallas no es imposible, aunque sigue siendo poco frecuente en comparación con las secuencias habituales de réplicas.

¿Es más peligroso un doblete sísmico?

Un doblete sísmico puede aumentar el riesgo para la población en comparación con un solo terremoto con réplicas tradicionales. La razón principal es que el primer sismo ya debilita estructuras y reduce la estabilidad de edificios e infraestructuras. Si un segundo terremoto de intensidad similar ocurre en muy poco tiempo, las construcciones dañadas tienen menos capacidad de resistencia, lo que incrementa la probabilidad de colapsos. Además, el margen de reacción para la población y los servicios de emergencia es muy reducido, lo que puede complicar la evacuación y la respuesta inmediata.

¿Puede volver a repetirse un fenómeno así?

Los terremotos no pueden predecirse con exactitud, por lo que no es posible saber si un doblete sísmico volverá a ocurrir en la misma región. Sin embargo, zonas como el norte de Venezuela se encuentran en un entorno tectónico activo, lo que significa que pueden experimentar diferentes tipos de secuencias sísmicas a lo largo del tiempo. Los expertos destacan la importancia de la preparación ante terremotos, incluyendo infraestructuras resistentes, planes de evacuación claros y sistemas de alerta eficaces.