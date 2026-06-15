Natalia Sáez, experta en jardinería: “Si todo lo que pones en tu jardín o terraza se fríe, necesitas conocer esta planta superresistente”

Imagen: AMC Global Media / AMC Living ¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google Mantener un jardín o una terraza con buen aspecto durante los meses más calurosos del año puede convertirse en todo un reto. Las altas temperaturas, la exposición constante al sol y los errores de riego hacen que muchas plantas terminen secándose antes de tiempo. Por eso, cada vez son más las personas que buscan especies capaces de soportar condiciones exigentes sin requerir cuidados complicados. Precisamente sobre este tema habló Natalia Sáez, creadora de contenido especializada en plantas y jardinería, que compartió en TikTok cuál es una de sus plantas favoritas para exteriores. Su recomendación es clara: la dipladenia, una especie trepadora que destaca por su resistencia, su larga floración y su facilidad de mantenimiento. "Si todo lo que pones en tu jardín o terraza se fríe, necesitas conocer esta planta", asegura la experta al comienzo de su vídeo, donde explica por qué lleva meses cultivándola tanto en Madrid como en zonas de costa con resultados muy positivos.

La dipladenia, una trepadora resistente al calor y de larga floración

La dipladenia, también conocida como mandevilla, es una planta trepadora de origen tropical que se ha ganado un hueco en jardines, patios y balcones gracias a sus vistosas flores y a su capacidad para soportar el calor mejor que muchas otras especies ornamentales. Según explica Natalia Sáez, una de sus principales ventajas es que se trata de una planta de hoja perenne, por lo que mantiene su follaje durante todo el año en condiciones adecuadas. Además, ofrece una floración especialmente prolongada. "Florece desde marzo hasta octubre", destaca la experta, que también señala que puede encontrarse en distintos colores, desde el blanco hasta diferentes tonalidades de rosa o rojo. En la descripción del vídeo, Sáez va incluso más allá al resumir los motivos por los que se ha convertido en una de sus favoritas: "Llevo meses cuidando dipladenias, tanto en Madrid como en clima de costa, y solo puedo decir cosas buenas de ella". Entre los aspectos que más valora menciona su abundante floración durante buena parte del año, su carácter trepador y el hecho de que no sea especialmente delicada cuando se producen pequeños descuidos en el riego.

Las tres claves para cuidar una dipladenia, según Natalia Sáez

Aunque la dipladenia es una planta trepadora resistente, la experta insiste en que conviene conocer algunas pautas básicas para evitar problemas y disfrutar de su mejor aspecto durante meses. Evitar el exceso de agua El error más habitual es regarla demasiado. De hecho, Natalia Sáez advierte de que esta planta tolera mucho mejor quedarse ligeramente corta de agua que sufrir un exceso de humedad. "Nunca la riegues de más, porque sus raíces gorditas almacenan agua y si riegas antes de tiempo se pudre con muchísima facilidad", explica. Por este motivo recomienda esperar a que el sustrato se seque completamente entre riegos. Incluso añade un consejo sencillo para quienes tengan dudas: "Ante la duda, espérate unos días más". Necesita mucho sol Otro de los puntos fundamentales es la exposición solar. La dipladenia agradece los espacios luminosos y necesita recibir abundante luz para crecer correctamente y mantener una floración generosa. "Esta planta necesita sol directo todo el año", señala la especialista. No obstante, introduce una excepción importante. En aquellas zonas donde los veranos son especialmente extremos, con temperaturas muy elevadas y ambientes secos, puede beneficiarse de algo de protección durante las horas centrales del día. "Si vives en un clima muy seco y muy cálido en verano, es mejor que durante esos meses la pongas en semisombra". Protegerla de las heladas Si el calor no suele ser un problema para esta especie, el frío sí puede convertirse en su principal enemigo. "Resiste muy bien el calor, pero el frío no tanto", resume Natalia Sáez. Por eso, en localidades donde las heladas son habituales durante el invierno, recomienda protegerla con una manta térmica si la tenemos en una terraza o zona exterior o bien, trasladarla temporalmente al interior de la vivienda, siempre en una zona donde reciba suficiente luz solar directa. La propia experta cuenta que durante los meses más fríos llegó a mantener una dipladenia dentro de casa, junto a una ventana soleada, y que incluso continuó produciendo sus bonitas flores en forma de campana.

Los cuidados extra que ayudan a que florezca durante meses

Además de los consejos que comparte en el vídeo, Natalia Sáez ofrece algunas recomendaciones adicionales para quienes quieran sacar el máximo partido a esta planta. Una de ellas es cultivarla siempre en macetas con agujeros de drenaje para evitar que el agua quede acumulada en las raíces. También aconseja utilizar un sustrato rico en nutrientes, pero al mismo tiempo ligero y aireado. En su caso, explica que ha utilizado una mezcla de sustrato universal enriquecido con humus de lombriz y perlita, una combinación que favorece tanto la nutrición como el drenaje. Otro aspecto importante es la fertilización. La experta recomienda aportar abono regularmente durante el periodo de crecimiento y floración, especialmente entre marzo y octubre, cuando la planta tiene una mayor actividad.

Por qué cada vez más personas la eligen para terrazas y jardines

La popularidad de la dipladenia no deja de crecer y buena parte de su éxito se debe a una combinación de características difíciles de encontrar en una sola planta. Por un lado, ofrece una floración muy prolongada que puede extenderse durante más de medio año. Por otro, conserva sus hojas durante todo el año y tiene un comportamiento relativamente agradecido incluso cuando los cuidados no son perfectos. Además, su crecimiento trepador permite utilizarla para decorar muros, celosías, pérgolas o balcones, aportando color y volumen sin ocupar demasiado espacio. Quizá por eso Natalia Sáez se muestra tan convencida de sus virtudes. De hecho, reconoce que su experiencia ha sido tan positiva que ha terminado incorporándola masivamente a su entorno más cercano. "He llenado el jardín de mis padres con ellas", asegura. Una afirmación que resume mejor que cualquier ficha técnica por qué esta planta se ha convertido en una de las grandes aliadas para quienes buscan una especie resistente, decorativa y capaz de soportar los desafíos del verano.