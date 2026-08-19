Ahorro energético Alejandro Hellín, experto en climatización: “No tiene sentido apagar el aire acondicionado durante horas y luego llegar a casa y ponerlo a 16 ºC porque hace mucho calor” Por Helena Sala , Periodista.

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google Las altas temperaturas del verano hacen que el aire acondicionado se convierta en un aliado imprescindible en muchos hogares. Sin embargo, utilizar estos equipos de forma incorrecta puede traducirse en un aumento considerable del consumo eléctrico. Para evitarlo, Alejandro Hellín, profesional especializado en climatización, ofrece varias recomendaciones para sacar el máximo partido a los equipos sin disparar la factura. Durante su intervención en el pódcast Sector Oficios, el experto ha repasado algunos de los errores más frecuentes al utilizar el aire acondicionado y ha explicado qué tipo de instalación considera más eficiente para una vivienda.

Poner el aire acondicionado a 16 ºC no enfría la casa más rápido y puede aumentar el consumo

Uno de los hábitos más habituales cuando se llega a casa después de varias horas expuesto al calor consiste en encender el aire acondicionado y seleccionar una temperatura muy baja. Sin embargo, esta estrategia no consigue que la vivienda se enfríe antes. Hellín lo resume de forma clara: “No puedes dejar la máquina apagada y llegar a casa y ponerla a 16 ºC porque hace mucho calor”. El problema es que establecer una temperatura extrema no significa que el aparato vaya a alcanzar ese nivel más rápidamente. El equipo seguirá trabajando para reducir progresivamente la temperatura de la estancia. Además, mantener una consigna excesivamente baja puede incrementar el consumo energético. Por este motivo, resulta más recomendable establecer una temperatura moderada y permitir que el sistema trabaje de manera estable. Las recomendaciones de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) sitúan entre 24 ºC y 26 ºC una temperatura adecuada para combinar confort y eficiencia durante los meses de calor.

Por qué no se debe apagar y encender constantemente el aire

Otro de los errores frecuentes es apagar el aire acondicionado cada vez que se abandona una habitación durante un periodo corto y volver a encenderlo cuando se regresa. Aunque pueda parecer una forma evidente de ahorrar, los continuos cambios de funcionamiento no siempre son la opción más eficiente. El objetivo debe ser evitar que el equipo tenga que enfrentarse constantemente a grandes diferencias de temperatura. En determinadas circunstancias, mantener una temperatura estable puede resultar más eficiente que intentar recuperar de golpe el confort térmico después de haber dejado que la vivienda se caliente en exceso. La programación puede convertirse, por tanto, en una herramienta especialmente útil. Ajustar los horarios de funcionamiento permite adaptar el uso del aparato a las necesidades reales de cada vivienda y evitar que permanezca encendido cuando no es necesario. Hellín explica que en su propia casa utiliza el sistema durante buena parte de la tarde y la noche. Su experiencia refleja precisamente la importancia de encontrar un equilibrio entre confort, horarios y consumo.

¿Aire por conductos o varios splits? El sistema que recomienda este experto para climatizar la casa

La elección del equipo también influye en el consumo y en la distribución de la temperatura. Según explica el especialista, existen diferentes alternativas y no siempre es necesario recurrir a una única máquina de conductos para climatizar una vivienda. Hellín destaca que varias unidades independientes pueden tener un coste de instalación similar al de una máquina de conductos, dependiendo de las características del inmueble. La decisión debe valorar aspectos como la distribución de las habitaciones, el aislamiento, el tamaño de la vivienda y las necesidades de cada usuario. Los sistemas por conductos tienen como principal ventaja la posibilidad de distribuir el aire de forma homogénea por diferentes estancias. Precisamente por este motivo, es la solución que el propio experto ha elegido para su vivienda. No obstante, antes de instalar cualquier equipo conviene contar con el asesoramiento de un profesional. Un dimensionamiento incorrecto puede provocar tanto problemas de confort como un consumo superior al necesario.

Ventilar también es importante para combatir el calor en casa: no basta con solo poner el aire

Utilizar correctamente el aire acondicionado no significa mantener las ventanas cerradas durante todo el día. La ventilación continúa siendo necesaria para renovar el aire interior, aunque conviene escoger el momento adecuado. Durante las horas centrales del día, cuando las temperaturas exteriores son más elevadas, abrir las ventanas puede provocar que entre aire caliente y aumentar la carga térmica de la vivienda. Por el contrario, las primeras horas de la mañana y la noche suelen ofrecer condiciones más favorables para ventilar. El propio Hellín explica que aprovecha determinadas horas para apagar el equipo y ventilar la vivienda antes de volver a ponerlo en funcionamiento. A estas medidas se pueden sumar otras pautas sencillas: bajar persianas o toldos durante las horas de mayor radiación solar, mantener limpios los filtros del aparato y evitar temperaturas interiores excesivamente bajas. En definitiva, ahorrar con el aire acondicionado no consiste simplemente en utilizarlo menos, sino en utilizarlo mejor. Elegir un sistema adecuado, establecer una temperatura razonable, programar los horarios y ventilar cuando las condiciones exteriores son favorables puede marcar una diferencia importante en el consumo.