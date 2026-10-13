Animales salvajes Encuentran en Huesca a un buitre leonado que fue anillado en Huelva en 1998 y descubren que es el más longevo de Europa Por Alejandro Lingenti

Imagen: El buitre leonado más longevo de Europa / Instagram (@avesdehuesca) ¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Un pequeño anillo metálico ha permitido reconstruir parte de la historia de una de las aves más extraordinarias de la fauna española. En un comedero de buitres de la provincia de Huesca, investigadores del Grupo Ornitológico Oscense (GOO) han identificado un ejemplar de buitre leonado (Gyps fulvus) que fue anillado en Huelva en 1998. El hallazgo lo convierte, según la investigación difundida, en el ejemplar de su especie más longevo documentado en libertad en Europa. La noticia también invita a prestar atención a un animal que cumple una función fundamental en los ecosistemas: eliminar los restos de animales muertos y contribuir al equilibrio natural. España, además, alberga una parte excepcionalmente importante de la población europea de esta gran rapaz.

“El Andaluz”, el buitre leonado que ha vuelto a ser identificado casi tres décadas después

El protagonista del descubrimiento es conocido como “El Andaluz”, aunque su identificación científica corresponde al código ICONA 1101753, grabado en la anilla que lleva desde 1998. El ejemplar fue localizado en el muladar de Tiacuto, situado en el municipio oscense de Nueno, en el entorno de la sierra de Guara. El trabajo del Grupo Ornitológico Oscense ha permitido relacionar su identificación actual con los registros de anillamiento realizados en Andalucía. Su supervivencia durante al menos 28 años constituye un caso excepcional entre los buitres leonados que viven en libertad. Conviene distinguir, sin embargo, entre el tiempo transcurrido desde su anillamiento y su edad exacta. Sin conocer la edad que tenía cuando recibió la anilla, no puede establecerse únicamente con ese dato cuántos años ha vivido. El descubrimiento también pone de manifiesto la capacidad de desplazamiento de estas aves. Aunque suelen permanecer vinculadas a determinadas regiones, pueden recorrer grandes distancias en busca de alimento, aprovechando las corrientes de aire para reducir el gasto energético. La Oficina de Especies Migratorias del Ministerio para la Transición Ecológica explica que el anillamiento científico permite estudiar los movimientos, la supervivencia y otros aspectos de la biología de las aves.

Más de 2,5 metros de envergadura y una alimentación carroñera: así es el buitre leonado

El buitre leonado es un ave rapaz de dimensiones impresionantes. Su envergadura supera los 2,5 metros y su peso habitual oscila entre los seis y nueve kilogramos, según SEO/BirdLife. Su plumaje presenta tonalidades pardas y grisáceas, con alas largas y anchas que terminan en plumas oscuras. La cabeza es relativamente pequeña y está cubierta por un plumón fino, mientras que alrededor del cuello luce una característica gorguera de plumas. Esta anatomía responde a su alimentación carroñera. Su poderoso pico, curvado en el extremo, le permite desgarrar tejidos de animales muertos, mientras que el cuello facilita el acceso a las cavidades de los cadáveres. En vuelo ofrece una silueta inconfundible. Puede elevarse mediante corrientes térmicas y planear durante largos periodos sin apenas batir las alas. Su reproducción es lenta: las parejas suelen poner un único huevo por temporada, cuya incubación dura aproximadamente entre 48 y 54 días. Después, ambos progenitores participan en el cuidado del pollo durante varios meses.

España alberga una de las mayores poblaciones de buitres leonados de Europa

La Península Ibérica constituye uno de los principales refugios europeos de esta especie. Según el último gran censo nacional publicado por SEO/BirdLife, correspondiente a 2018, España contaba con 30.946 parejas reproductoras. Su distribución abarca buena parte de las cordilleras y los cañones fluviales peninsulares. Castilla y León y Aragón destacan por sus poblaciones, seguidas de comunidades como Andalucía, Castilla-La Mancha y Navarra. Entre sus enclaves más representativos figuran las Hoces del Duratón, en Segovia; las sierras de Guara y los Pirineos aragoneses; el Parque Nacional de Monfragüe, en Extremadura; y las sierras de Cazorla y Cádiz, en Andalucía. Su presencia también ha llegado a Mallorca, donde se estableció una pequeña población reproductora después de que una tormenta desplazara numerosos ejemplares hasta la isla en 2008. La recuperación española resulta especialmente significativa. En 1979 se estimaban apenas entre 2.283 y 3.240 parejas reproductoras, muy lejos de las cifras registradas décadas después. El abandono de determinadas prácticas de persecución y las medidas de protección contribuyeron a mejorar la situación de esta especie, que actualmente está catalogada como de preocupación menor.

Los buitres leonados cumplen una función esencial: eliminan cadáveres y ayudan a mantener los ecosistemas

Más allá de su espectacular apariencia, el buitre leonado desempeña una función ecológica difícil de sustituir. Su alimentación se basa principalmente en cadáveres de grandes mamíferos, tanto silvestres como domésticos. Al consumir estos restos, contribuye a retirar materia orgánica del medio natural y reduce las oportunidades de proliferación de determinados organismos asociados a la descomposición. Esta labor explica su estrecha relación histórica con la ganadería extensiva y con los muladares, espacios habilitados para depositar restos animales bajo condiciones reguladas. Sin embargo, su recuperación no significa que hayan desaparecido las amenazas. El uso ilegal de venenos, las colisiones con aerogeneradores, los accidentes en tendidos eléctricos y las molestias en las colonias reproductoras continúan afectando a estas aves. La supervivencia de El Andaluz representa, por tanto, algo más que una curiosidad ornitológica. Es un ejemplo de cuánto pueden revelar los programas de seguimiento prolongados y de la importancia de conservar los territorios donde estas grandes aves encuentran alimento, refugio y condiciones adecuadas para reproducirse.