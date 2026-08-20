La Luna Luna del Esturión 2026: a qué hora se verá en España y cómo será el eclipse lunar del 28 de agosto Por Germán Portillo , Ambientólogo.

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google La Luna de Esturión 2026 será uno de los grandes acontecimientos astronómicos del mes de agosto. La Luna llena de agosto llegará acompañada de un eclipse lunar parcial, lo que hará que esta noche sea especialmente interesante para quienes disfrutan de observar el cielo. Pero ¿cuándo se podrá ver la Luna de Esturión, cuál será el mejor momento para observarla y desde dónde será visible el eclipse? Este fenómeno, además de su interés astronómico, está rodeado de antiguas tradiciones y significados espirituales. La combinación de la Luna llena y el eclipse ofrecerá una oportunidad especial para observar nuestro satélite y disfrutar de uno de los fenómenos astronómicos más destacados del verano. Estas son las claves para no perderse una de las noches más llamativas del calendario lunar de 2026.

Qué día alcanzará su máximo la Luna de Esturión 2026 y a qué hora podrá verse desde España

La Luna de Esturión 2026 tendrá lugar el viernes 28 de agosto, cuando nuestro satélite alcance oficialmente su fase llena a las 04:18 horas UTC, las 06:18 horas en España peninsular. Aunque el momento exacto de la Luna llena se producirá de madrugada, la noche del 27 al 28 de agosto será especialmente interesante para observarla, ya que la Luna estará prácticamente llena y permanecerá visible durante buena parte de la noche. Además, esta Luna de Esturión coincidirá con un eclipse lunar parcial profundo, un fenómeno que hará que gran parte del disco lunar quede temporalmente dentro de la sombra proyectada por la Tierra. La combinación de la Luna llena y el eclipse convertirá esta fecha en una de las citas astronómicas más destacadas del verano de 2026. Durante esa noche, la Luna llena estará situada en la constelación de Acuario. Las condiciones del eclipse permitirán observar cómo la sombra terrestre avanza sobre la superficie lunar, modificando progresivamente su aspecto. No será necesario utilizar un telescopio para disfrutar del fenómeno, aunque unos prismáticos pueden ayudar a apreciar mejor los detalles de la Luna durante las distintas fases del eclipse

La mejor hora para ver la Luna de Esturión 2026: cuándo mirar al cielo para disfrutarla al máximo

El mejor momento para observar la Luna llena del Esturión en 2026 será durante la tarde-noche del 27 de agosto, especialmente poco después de la salida de la Luna. En España, por ejemplo, está previsto que el satélite salga sobre las 20:38 horas. Observarla cerca del horizonte tiene además la ventaja llamada ilusión lunar, que puede hacer que parezca mucho más grande de lo habitual. En ese momento, la Luna también puede adquirir tonos amarillos, anaranjados o rojizos debido a que su luz atraviesa una mayor cantidad de atmósfera terrestre. La Luna parecerá prácticamente llena durante las noches del 27, 28 y 29 de agosto, por lo que habrá varias oportunidades para contemplarla. Sin embargo, si además se quiere disfrutar del eclipse lunar parcial profundo, el momento clave será la madrugada del 28 de agosto, cuyo máximo se producirá a las 06:13 horas en Madrid. Para fotografiarla, el momento de su salida también resulta especialmente interesante, ya que permite incluir en la imagen elementos del paisaje como edificios, árboles o montañas y conseguir una composición más llamativa.

Un eclipse parcial muy profundo, con casi toda la Luna dentro de la sombra de la Tierra

El máximo del eclipse se producirá a las 04:13 UTC del 28 de agosto, apenas unos minutos antes de que la Luna alcance su fase llena exacta, prevista para las 04:18 UTC. En ese momento, aproximadamente el 96,2 % del área aparente del disco lunar estará dentro de la umbra terrestre, por lo que el oscurecimiento será muy notable. A pesar de que en ocasiones los eclipses lunares se relacionan con el término Luna de Sangre, en este caso se trata técnicamente de un eclipse parcial, no de un eclipse lunar total. Una pequeña parte del disco lunar permanecerá fuera de la umbra terrestre, aunque la zona oscurecida podrá adquirir tonalidades rojizas o cobrizas. Además, no es necesario utilizar gafas especiales para observar un eclipse lunar, ya que puede contemplarse a simple vista, con prismáticos o mediante un telescopio.

Qué significado tiene la Luna de Esturión 2026 y por qué se relaciona con la fuerza y la renovación

La Luna de Esturión también tiene un significado simbólico y espiritual para algunas culturas y tradiciones. Aunque estas interpretaciones no tienen una base científica, la Luna llena se ha asociado históricamente con momentos de renovación, reflexión y cierre de ciclos. Desde una perspectiva espiritual, la Luna de Esturión puede interpretarse como una oportunidad para hacer balance de los últimos meses y plantearse nuevos objetivos antes de la llegada del otoño. Su cercanía con el cambio de estación en el hemisferio norte refuerza, para algunas personas, la idea de dejar atrás aquello que ya no resulta útil y prepararse para una nueva etapa. El nombre Luna de Esturión procede de las tradiciones de pueblos indígenas de Norteamérica, que utilizaban los ciclos lunares para identificar diferentes momentos del año. El esturión, un pez de gran tamaño que abundaba en determinados lagos y ríos de la región durante esta época, dio nombre a la Luna llena de agosto. Por ello, algunas interpretaciones modernas relacionan esta Luna con conceptos como la fuerza, la perseverancia y la abundancia. El esturión es un animal conocido por su longevidad, por lo que también se ha convertido simbólicamente en una representación de la resistencia y la capacidad de atravesar diferentes etapas de la vida. En cualquier caso, estas asociaciones pertenecen al ámbito de la tradición y la espiritualidad, no de la astronomía. La Luna de Esturión es, desde el punto de vista científico, simplemente el nombre tradicional que recibe la Luna llena de agosto.