Las macetas tradicionales pasan a un segundo plano: la tendencia que gana fuerza para aprovechar al máximo los balcones pequeños

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Tener un balcón pequeño no significa tener que renunciar a llenarlo de plantas. El problema aparece cuando todas las macetas, jardineras y tiestos ocupan el suelo y apenas queda espacio para moverse. Por eso, cada vez se presta más atención a una superficie que muchas veces queda desaprovechada: las paredes y la altura. La jardinería vertical permite colocar plantas en distintos niveles mediante estanterías, celosías, soportes, jardineras o estructuras específicas. El resultado es un balcón con más vegetación sin necesidad de aumentar la superficie que ocupa en el suelo. Esta forma de organizar las plantas encaja especialmente bien en balcones y terrazas pequeños, donde cada centímetro cuenta. Además, no hace falta transformar completamente el espacio: unas pocas estructuras colocadas estratégicamente pueden ser suficientes para cambiar su aspecto.

La jardinería vertical aprovecha las paredes del balcón

La idea es sencilla: en lugar de distribuir todas las plantas horizontalmente, se aprovecha también el espacio disponible hacia arriba. Las paredes vegetales pueden ser una solución para aprovechar superficies en jardines pequeños, terrazas y en balcones. Las plantas pueden crecer sobre estructuras verticales o colocarse en recipientes fijados a diferentes alturas. En un balcón, esto puede hacerse de varias maneras. Una estantería estrecha permite colocar varias macetas en vertical, mientras que una celosía ofrece un soporte para las plantas trepadoras. También existen módulos específicos para cultivar varias plantas en diferentes compartimentos. Otra posibilidad son las jardineras que se fijan a una barandilla, aunque siempre hay que comprobar que el sistema sea adecuado y que quede correctamente sujeto. La ventaja es que las plantas dejan de ocupar únicamente el espacio inferior y pasan a formar una composición que utiliza también las paredes y las alturas.

Estanterías, celosías y macetas colgantes para ganar espacio

No existe una única manera de llevar esta tendencia a casa. De hecho, combinar diferentes alturas puede resultar mucho más interesante que colocar todas las plantas al mismo nivel. Las estanterías verticales son una de las opciones más sencillas para agrupar macetas. En ellas pueden colocarse plantas pequeñas, aromáticas o especies ornamentales, siempre teniendo en cuenta las necesidades de luz de cada una. Las celosías, por su parte, permiten aprovechar el crecimiento vertical de determinadas especies trepadoras. Además de aportar vegetación, pueden ayudar a crear una mayor sensación de intimidad en el balcón. También se pueden utilizar macetas colgantes para liberar todavía más superficie del suelo. En este caso es importante utilizar sistemas de fijación adecuados y colocarlas de manera que no puedan caer ni obstaculizar las zonas de paso. Así, se recomienda precisamente utilizar contenedores y estructuras verticales para aprovechar mejor los balcones pequeños, una tendencia que también se ha incorporado a propuestas recientes de diseño de estos espacios.

No todas las plantas sirven para cualquier balcón

Aprovechar las paredes y la altura permite colocar más plantas, pero eso no significa que se pueda elegir cualquier especie. Antes de montar un pequeño jardín vertical conviene observar cuántas horas de sol recibe el balcón, si está protegido del viento y cuánto espacio hay realmente disponible. Una pared soleada tendrá unas condiciones muy diferentes de otra orientada hacia una zona sombría. También hay que tener en cuenta el tamaño que alcanzará cada planta. Una especie que comienza ocupando poco espacio puede terminar necesitando una estructura mucho mayor. Las plantas trepadoras pueden ser interesantes para las celosías, mientras que las especies de menor tamaño pueden distribuirse en estanterías o módulos verticales. Las plantas colgantes, por su parte, permiten aprovechar las zonas superiores y dejar libre el suelo. La clave está en elegir las plantas después de analizar el espacio, y no al revés.

El peso es el principal aspecto que hay que comprobar

Antes de llenar una pared o una barandilla de macetas hay una cuestión mucho más importante que la estética: el peso que tendrá toda la instalación. Una maceta no pesa lo mismo vacía que cuando contiene sustrato húmedo y una planta desarrollada. Si además se añaden varias jardineras, soportes o estanterías, la carga aumenta considerablemente. Hay que tener en cuenta la capacidad de carga de un balcón antes de instalar estructuras o acumular numerosos recipientes. También es importante utilizar sistemas de fijación seguros y evitar colocar elementos que puedan desprenderse con el viento. Por eso, más plantas no siempre significa mejor. En un balcón pequeño puede ser preferible instalar unas pocas estructuras ligeras y distribuir las plantas por diferentes alturas que concentrar muchas macetas en un mismo punto. El drenaje es otro aspecto que no conviene olvidar. Los recipientes deben poder evacuar el exceso de agua y no provocar acumulaciones que puedan dañar la superficie.

Una forma sencilla de transformar un balcón pequeño

La jardinería vertical no obliga a convertir el balcón en una pared completamente cubierta de plantas. De hecho, una de sus ventajas es que puede adaptarse a espacios muy pequeños. Una estantería estrecha en una esquina, una celosía para una planta trepadora y un par de macetas suspendidas pueden ser suficientes para aprovechar zonas que antes estaban vacías. El resultado es una distribución diferente: en lugar de tener todas las plantas ocupando el suelo, la vegetación se reparte en varios niveles y permite conservar más superficie libre. Y esa es precisamente la razón por la que esta tendencia resulta especialmente interesante para quienes viven en pisos y disponen de un balcón pequeño: no se trata de tener un jardín más grande, sino de aprovechar mejor el espacio que ya existe.